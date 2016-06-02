Южно-Сахалинск, 2 июня, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Сахалинский областной суд подтвердил законность включения Региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщает пресс-служба областного суда.

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Ранее «Эковахта Сахалина» обратилась в Южно-Сахалинский городской суд с иском, в котором просила признать распоряжение о включении в реестр иностранных агентов незаконным. Однако суд, рассмотрев дело 8 февраля этого года, в удовлетворении иска отказал.

Поданная в вышестоящую инстанцию апелляционная жалоба была рассмотрена судебной коллегией по административным делам Сахалинского областного суда, однако также оставлена без удовлетворения.

Как следует из обстоятельств дела, «Эковахта Сахалина» осуществляла политическую деятельность, одновременно получая средства от иностранных источников. Так, в 2014 году около 93% дохода организации составили иностранные поступления, а в 2015 году доля таких поступлений выросла до 98%.

Кроме того, председатель Совета РОО «Экологическая вахта Сахалина» подписал письмо, размещенное на Интернет-сайте Центра охраны дикой природы и адресованное «Экологическим организациям Украины. Всем украинским активистам-экологам».

В тексте письма «дается оценка политической ситуации, сложившейся между Украиной и Россией, освещены проблемы, не связанные с деятельностью организации по защите растительного и животного мира».