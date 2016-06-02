Петропавловск-Камчатский, 2 июня, 2016, 07:42 — ИА Регнум. На Камчатке власти решили не дожидаться пока у ресурсоснабжающих организаций появится совесть и они прекратят «забивать» в тариф большое повышение зарплат своим сотрудникам, и решили действовать, самостоятельно ограничив этот рост в рамках средней индексации. передает корреспондент ИА REGNUM. Это не понравилось «ресурсникам» и они обратились в ФАС, но там поддержали чиновников регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

При этом, как заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя региональной службы по тарифам и ценам Александр Питиримов, изменение подхода к расчету заработной платы на предприятиях энергетики позволит сэкономить Камчатке более 400 млн рублей бюджетных средств на субсидирование тарифов.

«Существующая система федерального законодательства в сфере тарифного регулирования коммунальных услуг основана на учете отраслевых тарифных соглашений. В каждом виде коммунальных услуг, а это электроснабжение, тепло‑ и водоснабжение действуют свои отраслевые тарифные соглашения. Применение данного подхода предполагает ежегодное значительное увеличение расходов на оплату труда и, соответственно, значительный рост тарифов на коммунальные услуги», — пояснил Питиримов.

Однако еще в прошлом году губернатор Владимир Илюхин потребовал провести детальный анализ действующей системы тарифообразования. Глава региона подчеркнул, что существующая система построена на учете фактически понесенных затрат. «Получается, что чем больше потратили, тем большую сумму можно доказать регулятору. Такая система становится порочной, учитывая экономическую ситуацию в стране. Необходимо искать такой механизм формирования тарифов, который бы понуждал ресурсоснабжающие организации использовать все возможности для сокращения издержек. Без ухудшения качества оказываемых услуг», — сказал Владимир Илюхин.

В рамках исполнения поручений, региональная служба по тарифам рассчитала и установила тарифы на коммунальные услуги с учетом сдерживания роста расходов предприятий энергетики на оплату труда в 2016 году. То есть, энергетики заложили в тариф свое повышение зарплаты по отраслевым соглашениям, но власти Камчатки ограничили их цифры средней индексацией — на 2016 год это 7,4%.

Руководители ряда крупных ресурсоснабжающих организаций края с этим не согласились и пошли в ФАС, но просчитались. «Рассмотрение этих вопросов показало, что меры антимонопольного законодательства и тарифного регулирования в сочетании с налоговым законодательством позволяют грамотно и эффективно решать вопросы в различных отраслях экономики», — подчеркнул заместитель начальника Управления регионального тарифного регулирования ФАС России Евгений Киселев.

В настоящее время руководство самой крупной ресурсоснабжающей организации, ПАО «Камчатскэнерго», оспаривает подходы властей по заработной платы в суде.