Москва, 2 июня, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что российская экономика смогла приспособиться к существующим ценам на нефть. В этих новых условиях стране нужно выработать новую модель экономического роста. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 24».

ИА REGNUM Деиндустриализация

«Экономика уже во многом приспособилась. Теперь процесс приспособления уже полностью позади», — сказала Юдаева.

По её словам, сейчас пора решать, «как жить дальше». Нужно искать новую модель роста экономики России.

Юдаева также сформулировала примерный прогноз инфляции на 2016 и 2017 годы: в этом году страна, вероятно, выйдет на уровень инфляции в 6,5%, а в следующем году он снизится до четырёх процентов.