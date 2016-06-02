Петропавловск-Камчатский, 2 июня, 2016, 07:30 — ИА Регнум. Беби-боксы поощряют отказ матерей от ребенка, а чтобы малыши туда не попадали, государству нужно проводить серьезную работу с будущими матерями и искать новые формы поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уполномоченный по правам ребенка на Камчатке Виктор Тюменцев.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Материнство. 1925

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По его словам, эта тема уже не раз обсуждалась и на Камчатке, и за её пределами. «Позиция однозначная: финансирование анонимного отказа от ребенка — это поощрение безнравственных родителей, которые хотят отказаться от малыша. Я уже предлагал властям Камчатки приостановить работу единственного беби-бокса, так как он не пользуется спросом. Вместо таких сооружений надо делать так, чтобы мамы не отказывались от детей», — сказал Тюменцев.

Комментируя мнения о том, что беби-боксы могут спасти жизнь малышу, уполномоченный заметил, что «преступница или асоциальная женщина и так не понесет туда ребенка».

На Камчатке единственный беби-бокс был установлен в 2013 году в краевой детской больнице. На него потратили 450 тысяч рублей из краевого бюджета. Тогда врачи говорили, что если им кто-то воспользуется хоть раз в 50 лет, то он установлен не зря. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в больнице, пока беби-боксом никто не воспользовался.

Напомним, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила о внесении в Госдуму законопроекта, запрещающего анонимное оставление новорожденных детей в беби-боксах. За их установку она предлагает ввести штрафы до 5 миллионов рублей. Политик отмечает, что эти конструкции поощряют отказ от новорожденных.