Москва, 2 июня, 2016, 07:25 — ИА Регнум. В России с ноября 2016 года в книжных магазинах появится восьмая книга о Гарри Поттере, сообщает Life.

playbuzz.com Гарри Поттер

Книга под названием «Гарри Поттер и окаянное дитя» (Harry Potter and the Cursed Child) написана Джоан Роулинг совместно со сценаристом Джеком Торном и режиссером Джоном Тиффани в форме пьесы, по которой на сцене Лондонского театра Palace поставят спектакль. Его премьера должна состояться 30 июля 2016 года.

В новой книге действие происходит спустя 19 лет после описанных в седьмой книге событий. Гарри Поттер служит в министерстве магии, женат и имеет троих детей. Его младший сын Альбус сталкивается с проблемами семейного прошлого и вместе с отцом борется с его мрачными проявлениями.

Джоан Роулинг сочинила семь книг о приключениях Гарри Поттера с 1998 по 2007 г. Они изданы на 77 языках мира.