Омск, 2 июня, 2016, 07:13 — ИА Регнум. В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Анатолия Тиля, сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР.

cleper.ru Суд

Чиновник обвиняется в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

По данным следствия, в 2013 году директор департамента архитектуры и градостроительства совершил ряд незаконных действий по предоставлению земельных участков для строительства без проведения процедуры торгов на заведомо невыгодных для муниципального образования условиях. По мнению органов следствия, в бюджет Омска из-за этого не поступило 18 миллионов рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по ходатайству органов следствия Тиля временно отстранили от должности директора департамента архитектуры и градостроительства. Следователи предположили, что чиновник может оказать воздействие на свидетелей по уголовному делу, являющихся его подчиненными.

Вину в совершении преступления Анатолий Тиль не признал. Однако в ведомстве заверили, что собрано достаточное количество доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Центральный районный суд города.

Кроме того, по итогам следствия мэру Омска внесено представление «об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления».

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего Анатолия Тиля утвердил первый заместитель прокурора Омской области.

Добавим, согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэрии, в настоящее время обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства, главного архитектора Омска исполняет Евгений Зоммер.