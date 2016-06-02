Пекин, 2 июня, 2016, 06:59 — ИА Регнум. 9 июня состоится очередная встреча представителей внешнеполитических ведомств Китая и стран — участниц АСЕАН, на которой делегаты обсудят проблему поддержания мира и стабильности в акватории Южно-Китайского моря. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.

Молодые орлы расправляют свои крылья. Плакат КНР. 1977

Делегацию из Китая возглавит заместитель министра иностранных дел Лю Чжэньминь. Участники встречи обменяются мнениями по вопросам всестороннего и эффективного осуществления положений Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море, пишет «Жэньминь жибао».

«Пекин рассматривает регулярные встречи представитель КНР и стран АСЕАН как единственный верный способ урегулирования конфликтов и поддержания мира и стабильности в регионе», — отметила Хуа Чуньин.

Предыдущая встреча представителей министерств состоялась в Сингапуре в апреле 2016 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце мая официальный представитель МИД КНР заявил, что Китай и страны — участницы АСЕАН достигли ряда соглашений по вопросам решения территориальных споров. Благодаря действиям сторон ситуация в Южно-Китайском море продолжает оставаться стабильной. По мнению дипломата, третьи страны не должны вмешиваться во внутренние процессы, протекающие в регионе и в акватории Южно-Китайского моря в частности.