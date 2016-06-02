Лысьва, Пермский край, 2 июня, 2016, 06:58 — ИА Регнум. Житель города Лысьвы Пермского края, 84-летний пенсионер, умер от вирусного энцефалита после укуса клеща. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Лысьвы.

macroid.ru Клещ

Уже установлено, что клещ присосался к человеку во время его работы в саду, а обнаружен он был лишь на второй — третий день. Вскрытие показало, что причиной смерти стал вирусный менингит, вызванный именно вирусом энцефалита. В администрации города утверждают, что обратившихся к медикам с укусом клеща по-прежнему много: за последнюю неделю — 83 человека, 12 из них — дети. Всего за теплый сезон этого года в Лысьве уже пострадало от клещей 263 человека. Процент вирусоформности насекомых — 3,2.

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В пермском управлении Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по предварительным данным зарегистрировано шесть случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, в том числе один ребенок в возрасте до 14 лет. По данным на конец мая 2016 года, к врачам обратилось 5693 пострадавших от укусов клещами, в том числе 1129 детей (19,8%), что в 1,5 раза выше, чем в 2015 году (3847 случая).

Напомним, что клещевой энцефалит — острая вирусная болезнь, характеризующаяся поражением серого вещества головного и спинного мозга, приводящая к развитию вялых парезов и параличей. Смертность составляет от 5 до 30%.