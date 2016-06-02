Якутск, 2 июня, 2016, 07:07 — ИА Регнум. Несовершеннолетней жительнице Якутска с травмой лица в городских медучреждениях отказывались оказать помощь при том, что все необходимые документы у неё для этого были. После визитов в несколько больниц и безуспешных попыток позвонить в скорую помощь ей всё-таки сделали рентген, и оказалось, что у 17-летней якутянки перелом носа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Делаю звонок в поликлинику №1, так и так, у ребёнка травма, необходимы рентген и осмотр врача, на что мне отказывают и предлагают обратиться в Отделение скорой помощи по Якутску. Уже с дочкой (дочка с травмой) обращаюсь в травмпункт, в справочное отделение подаю паспорт, полис ребёнка, мне отказывают и советуют пройти в Республиканскую больницу №2 в челюстно-лицевое отделение», — рассказала о путешествии по больницам мать девушки.

В приёмное отделении Республиканской больницы №2 мать с дочкой не пустил охранник.

«Заходим мы через центральный вход РБ №2, поднимаемся на второй этаж, обращаюсь в справочное, так и так, у ребёнка травма. На что мне второпях, не поднимая глаз, девушка отвечает: «Вы можете сделать рентген только платно или вам отказано». Тут я уже стала возмущаться, а кто тогда сможет осмотреть ребёнка? Мне предложила девушка пройти в регистратуру напротив. Подхожу к регистратуре, подаю паспорт и полис ребёнка, говорю, так и так, дочь получила травму, надо рентген и осмотр специалистов. На что мне сообщают, что необходимо проехать в Республиканскую больницу №1, Национальный центр медицины, так как в РБ №2 только с 18 лет, детей не принимают. В оказании помощи моему ребёнку было отказано уже 5-й раз. Заказываю такси, едем в Центр медицины, подхожу в справочное отделение приёмного покоя. Подаю паспорт, полис, у дочки травма лица, не прикасаясь к документам, мне отказывают, говорят, что необходимо обратиться в РБ №2. Я была в ужасе и сказала, что, пока не окажут ребёнку помощь, я никуда больше не пойду, попросила пригласить заведующую отделением», — рассказала женщина, пытавшаяся обратиться за экстренной медпомощью в Якутске.

Затем ей посоветовали вызвать скорую помощь, сказав, что там её дочь сразу направили бы верно. Однако дозвониться до скорой с сотового оператора «Мегафон» женщине также не удалось, и верный номер в больнице ей подсказать не смогли.

«С «Мегафона» набирать 030, звоню, в ответ отказано по причине «изменился формат номеров, необходимо верным набирать 103». Звоню. В ответ «отказано, неверно набран номер». Во время этих попыток дозвониться до скорой пришла заведующая республиканской больницей №1 (Национальный центр медицины). «Она, не поверив моим словам, начала звонить в РБ №2, каким-то образом ей удалось всё-таки выяснить, что нас должны были там принять и по непонятным ей причинам почему-то не приняли. Ни один из медицинских работников, находящихся в тот момент, мне не смог ответить на мой вопрос: «Какой номер необходимо набрать с «Мегафона», чтобы вызвать скорую помощь?» В том числе и сама заведующая приёмным отделением медцентра. Уже со слезами я протянула паспорт и полис ребёнка в окошко справочного и попросила сделать рентген. Девушка, взяв документы, выписала нам карту и в углу подписала лор, после чего нас проводили в рентген-кабинет. Сделав снимок, после осмотра лор-врача нам сделали заключение, что у доченьки перелом носа!» — рассказала в своём блоге якутянка.

«У каждого из нас есть детки, и данное отношение наших медработников в данном случае было ужасным. Пускай узнают все о случившемся, и, возможно, в следующий раз наши медработники будут намного серьёзнее и добродушнее относиться к людям, нуждающимся в их помощи», — подытожила она.