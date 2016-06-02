Владивосток, 2 июня, 2016, 06:37 — ИА Регнум. Задержание главы Владивостока Игоря Пушкарёва стало полной неожиданностью. Хотя компромата на градоначальника хватало и раньше, задержали его как раз после уверенной победы на предварительном голосовании партии «Единая Россия». В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности Александр Сухаренко высказал предположение, что Игорь Пушкарёв лишился влиятельного покровительства в Москве или стал жертвой силового передела сфер влияния в крае.

kamvesti.com Игорь Пушкарёв

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1 июня в администрации Владивостока прошли обыски. Также силовики обыскали дом градоначальника и некогда подконтрольные ему предприятия — «Спасскцемент», «Востокцемент» и «Владивостокский бутощебеночный завод». В отношении Игоря Пушкарёва возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия» и частью 3 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Его этапировали в Москву.

«Вседозволенность, безнаказанность и размах Пушкарева характеризует лишь одна маленькая деталь — в водоохранной зоне озера Ханка специально для его отдыха была построена база с вертолетной площадкой», — заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

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Еще в ноябре 2015 года ИА REGNUM сообщало о том, что главу Владивостока Игоря Пушкарева антимонопольщики уличили в коррупционной деятельности. Из опубликованного заключения УФАС очевидно, что градоначальник использовал свои полномочия для заключения муниципальных контрактов, которые нанесли ущерб бюджету приморской столицы и ее жителям. Исходя из обнародованных материалов УФАС, история с явным коррупционным уклоном имеет корни с 2008 года, когда, едва заняв пост градоначальника, Игорь Пушкарев вышел из состава учредителей ООО «Востокцемент».

«Весьма странно, что владивостокского градоначальника Игоря Пушкарёва взяли в оборот после недавней победы на праймериз «Единой России» на выдвижение в депутаты Законодательного собрания Приморья. Почему Следственный комитет РФ (именно его особо важное управление, а не региональное ведет это дело) не сделал этого раньше, например, до переизбрания главы в сентябре 2013 года, хотя «съедобного» компромата на него было предостаточно? Ответ очевиден: не давали влиятельные покровители, коими Пушкарёв обзавелся еще будучи состоятельным сенатором. Теперь же он стал кому-то неугоден, оттого и попал под раздачу спецслужб. Возможно, что его сгубила жадность (перестал в полной мере отстегивать кому следует) или стал жертвой силового передела сфер влияния в крае», — считает Александр Сухаренко.

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Эксперт также сомневается в том, что Пушкарёв получит реальный срок, и предполагает, что все происходящее с мэром Владивостока сделано лишь для того, чтобы лишить его высокого поста.

«Перспективы возбужденного в отношении Пушкарёва уголовного дела по фактам злоупотребления полномочиями (ст. 285 УК РФ) и коммерческому подкупу (ст. 204 УК РФ) весьма туманны, так как все закупки проходили открыто, не опротестовывались прокуратурой, да и отвечали за них начальники структурных подразделений горадминистрации. Другой вопрос, если кто-то из чиновников или бизнесменов (что вряд ли, так как там полно родни) даст против него изобличающие показания, тогда могут раскрутить по полной. Однако перспективы его осуждения пока также не ясны — далеко не все коррупционные дела оканчиваются реальными сроками заключения и конфискацией преступно нажитого имущества. Поэтому ставка, скорее всего, была сделана на удаление Пушкарёва с занимаемого поста в столь хлебном, в свете надвигающихся реформ, месте», — предположил Сухаренко.

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Игорь Пушкарёв является главой Владивостока с 2008 года, до этого 4 года он был членом Совета Федерации РФ. Он стал последним всенародно избранным главой столицы Приморья. Задекларированный доход Пушкарёва в 2015 году составил чуть более миллиона рублей, при этом его супруга обнародовала куда более значительную сумму — 25,19 млн рублей.

Напомним, в ходе прошедших 22 мая праймериз «Единой России» Игорь Пушкарёв одержал уверенную победу в 9-м избирательном округе по определению кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов временно исполняет обязанности мэра города.