Абакан, 2 июня, 2016, 06:25 — ИА Регнум. Завершаются работы по очистке водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС от затопленной и плавающей древесины.

rushydro.ru Оставшаяся древесина в водохранилище СШГЭС

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «РусГидро», в заливе Джойский стартовал последний, седьмой по счету сезон уборочных работ. До наступления холодов транспортники планируют извлечь из водоема и утилизировать оставшиеся 70 тыс. куб. м древесного хлама.

Очистка Саяно-Шушенского водохранилища от древесного хлама стартовала в 2010 году. По словам сотрудников компании, цель этих работ — улучшение качества воды, состояния ихтиофауны, эстетического облика водоема, а также повышение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса. По оценкам специалистов, в течение шести лет объемы топляка в акватории водохранилища уменьшались ежегодно в среднем на 100 — 115 тыс. куб. м. От первоначального уровня древесного хлама в 730 тыс. куб. м осталось менее 10%.

Оставшуюся древесину при помощи буксиров и катеров транспортируют к берегам залива Джойский, где ее извлекут из воды. Затем топляк доставят на полигон для захоронения, измельчат и засыплют слоем земли и гравия. Завершающий этап утилизации — рекультивация полигона, включающая посадку травы.

В пресс-службе «РусГидро» ИА REGNUM уточнили, что контракт между Енисейским бассейновым водным управлением и транспортной компанией был заключен в 2014 году с периодом выполнения работ с 2014 по 2016 гг (три сезона: 2014, 2015 и 2016 гг). Сумма контракта составила около 133 млн рублей, финансирование ведется из федерального бюджета. В настоящее время работы ведутся согласно календарному плану и должны завершиться осенью 2016 года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на конец октября 2015 года водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС было очищено от плавающей древесины на 90%. По данным МЧС, плавающая древесина появилась в Саяно-Шушенском водохранилище после отказа от сплошной лесоочистки его ложа из-за крайней сложности и опасности работ на крутых горных склонах. Скопления плавающей древесины пополнялись также топляком из впадающих в водохранилище рек.