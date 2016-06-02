Якутск, 2 июня, 2016, 06:43 — ИА Регнум. У капитана команды якутской сборной по вольной борьбе Виктора Лебедева ещё есть шанс принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом говорили участники митинга, прошедшего в Якутске 1 июня в поддержку спортсмена. Жители республики всё ещё надеются, что спортсмен изменит своё решение отказаться от участия в Олимпийских играх. В поддержку борца участники митинга исполнили национальный круговой танец осуохай, символизирующий всеобщее единение людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА YakutiaMedia В Якутии поддержали борца Лебедева

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Те, кто выступал на мероприятии, просили спортсмена не лишать народ саха олимпийской медали, не останавливаться на полпути. Люди покидали митинг с надеждой, что Виктор Лебедев изменит своё решение.

Как сообщало ИА REGNUM, якутяне также подписывают в поддержку Виктора Лебедева петицию. «Сегодня ты поступил, как тебе велит совесть, — ты отказался от дальнейшего отбора на Олимпиаду. Это поступок настоящего мужчины, достойный уважения. Но ты не должен лишать олимпийской надежды свой народ. Почти 10 лет мы с замиранием сердца следили за твоими победами. Многие твои болельщики ездили за тобой на все соревнования на чемпионаты мира. Мы истинно гордимся тем, что у народа саха есть спортсмен, доказавший на всех уровнях свой превосходство над соперниками. Виктор, мы уважаем твой выбор. Но столько литров пота пролил, столько сил ты отдал для заветной мечты попасть на Олимпийские игры. Дважды став самым сильным борцом мира, 5 раз становился чемпионом России, за 2 олимпийских цикла ты сам завоевал олимпийские путевки. Всю эту огромную работу нельзя просто так взять и перечеркнуть, 40 лет твой народ ждет Олимпийца в борьбе. Мы считаем, что нельзя останавливаться и делать преждевременные выводы», — говорится в тексте петиции.