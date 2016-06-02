Петропавловск-Камчатский, 2 июня, 2016, 05:55 — ИА Регнум. Данные РИА «Рейтинг» о благосостоянии семей в Камчатском крае возмутили многих жителей региона, которые жалуются на нехватку денег, особенно, если в семье двое или больше детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Продуктовая корзина

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Самым бедным регионом в этом списке аналитики назвали Псковскую область, после минимальных трат у полной семьи с двумя детьми в распоряжении остается 570 рублей. Камчатке же замкнула топ-10 самых благополучных регионов страны. Так, по данным агентства, после минимальных трат у семей с одним ребенком на Камчатке остается 56 278 рублей, а если ребенка два — 37 003.

Как передает корреспондент ИА REGNUM местные социальные сети и форумы полны возмущений, а в СМИ Камчатки сегодня на эту тему вышли материалы с заголовками: «Как так-то?», «Удивительно, но…» или «Да, ладно!».

Обсуждая новость местные пользователи интернета указывают, что авторы рейтинга «видимо плохо знают регион и цены на продукты», а другие предполагают, что аналитики просто «не учли огромные траты на коммунальные услуги». Люди пишут, что хоть официальная статистика и приводит данные о средней зарплате в регионе больше 50 тысяч рублей, на самом деле такую зарплату здесь получают не многие. При этом платежи за коммунальные услуги у некоторых зашкаливают за 15−20 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры. Люди предлагают не забывать о постоянном росте цен на продукты.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в зависимости от места реализации (продуктовые магазины в районах, крупные торговые центры, рынки) стоимость пшеничного хлеба в регионе составляет от 23 до 100 рублей за булку, черного — от 26,50 до 87,50 рублей за булку; 1 литр молока — от 58 до 100 рублей; 1 кг говядины — от 355 рублей до 566 рублей. Стоимость десятка яиц может достигать 90 рублей и больше.

Вот лишь некоторые из высказываний простых жителей края: «Они, что там совсем с ума сошли!!! Посмотреть бы на этого аналитика…»; «Это где на Камчатке такие зарплаты, что после минимальных затрат в семье с ребенком остается 56 тысяч рублей? Я тоже хочу там работать»; «Так надо тогда отменить вообще северный коэффициент! А то ходят тут подписи собирают на 1.8!!! Живется им плохо))) Такая логика видать назревает…»; «Минимальные затраты это хлеб, что ли купили))) и водой запили))) У меня двое детей и зарплаты уже через 2 недели нет, приходится в долг брать (((«; «Как же бесят новости о том, что я богат… а сижу на гречке и не знаю этого…».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным РИА «Рейтинг» самыми «богатыми» регионами являются Югра, Чукотский автономный округ и Москва. Там после минимальных трат у семьи остаются 91, 90 и 69 тысяч рублей соответственно. Среди самых бедных регионов также оказались Дагестан, Ивановская и Смоленская области, а также Алтайский край.