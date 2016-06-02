Горно-Алтайск, 2 июня, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений проверили состояние мумии так называемой «Принцессы Укока», которая хранится в Национальном музее Республики Алтай в Горно-Алтайске, и пришли к выводу, что состояние этого «биологического объекта» за прошедшие несколько лет не изменилось. Более того, они подготовили для администрации музея рекомендации, которые позволят при соблюдении определенных условий экспонировать эту археологическую находку посетителям. Ранее мумию широкой публике не показывали.

Александр Тырышкин Мумия «принцессы Алтая»

Отметим, что Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, в числе прочего, занимается и сохранением «биологических объектов», например, тела Владимира Ленина. Именно в этом институте сразу после обнаружения «Принцессы Укока» предпринимали меры по ее сохранению. С тех пор специалисты с периодичностью раз в три года изучают ее состояние и выдают рекомендации музейным работникам по сохранению объекта.

«Мы получили новый перечень подробных рекомендаций, каким образом экспонировать мумию и как ухаживать за ней, — сказала директор Национального музея имени Анохина Римма Еркинова по итогам работы ученых. — Один из пунктов гласит, что саркофаг в экспозиции должен быть закрыт специальным светозащитным чехлом, а время экспозиции необходимо ограничить продолжительностью не более трех часов в день при соблюдении заданных параметров температуры, влажности, освещенности. Так что два дня в неделю мы сделаем специальный режим работы, о котором объявим дополнительно, укажем, с какого по какое время любой посетитель музея сможет ее увидеть».

Как уже сообщало ИА REGNUM, мумия «алтайской принцессы» была доставлена в горно-алтайский музей после его масштабной реконструкции в 2012 году. Одной из целей реконструкции, в которую «Газпром» вложил 687 млн рублей, являлось создание специальных условий для хранения этого экспоната — обеспечения специального температурного режима, влажности, освещенности, системы очистки воздуха.

До этого на протяжении 19 лет мумия хранилась в музее Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске.

Напомним, мумия девушки была обнаружена на высокогорном плато Укок, которое расположено на стыке границ России, Китая, Монголии и Казахстана. Ученые обнаружили ее в линзе льда, именно благодаря этому мумия хорошо сохранилась. На теле девушке были обнаружены множество татуировок. Кроме того, было установлено, что в пазырыкской культуре, к которой она принадлежала, было принято мумифицировать усопших. Как следует из данных междисциплинарных исследований, «принцесса» умерла в возрасте около 30 лет от рака молочной железы, она принадлежала к средним слоям пазырыкского общества и жила около 2,5 тыс. лет назад.

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«Принцесса Укока» играет важную роль в мировоззрении большой части современных алтайцев. Многие коренные жители считают ее своей прародительницей и связывают происходящие время от времени природные катаклизмы с «гневом принцессы Кадын», которая якобы является местным шаманам и требует перезахоронить ее. Несколько лет назад под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой перезахоронить мумию на плато Укок подписались более 20 тыс. человек.

В прошлом году по иску одного из местных общественных деятелей вопрос о перезахоронении рассматривал суд, который отказал в удовлетворении требований заявителя.