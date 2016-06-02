Владивосток, 2 июня, 2016, 04:48 — ИА Регнум. На специальный портал надальнийвосток.рф продолжают поступать заявки на бесплатное получение гектаров земли на Дальнем Востоке. За сутки с момента вступления закона в силу подано уже 172 заявки, а в Амурской области уже выданы первые три участка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчеловодство

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Закон о бесплатном выделении земли на Дальнем Востоке подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступает в действие постепенно. С 1 июня жители дальневосточных регионов могут получить участки в пилотных районах: Ханкайский район (Приморский край), Амурский район (Хабаровский край), Октябрьский район (Еврейская автономная область), Архаринский район (Амурская область), Нерюнгринский район (Республика Якутия), Ольский район (Магаданская область), Усть-Большерецкий район (Камчатский край), Тымовский район (Сахалинская область), Анадырский район (Чукотский автономный округ). С 1 октября дальневосточникам будут доступны участки во всем регионе. А с 1 февраля 2017 года претендовать на гектары смогут все жители России.

В первые часы с момента начала приема заявок на портале надальнийвосток. рф 71 человек изъявили желание получить бесплатный гектар. За сутки поступило 172 заявки.

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В Приморском крае в первый день действия закона за бесплатными участками обратились 21 человек. При изучении заявок выяснилось, что присмотренные 10 участков в Камень-Рыболове относятся к землям лесного фонда, решение по ним будет принимать краевой департамент лесного хозяйства. Еще 10 участков, на которые претендовали приморцы, оказались в собственности.

А вот в Амурской области уже успели выдать первые три участка. Жители Архаринского района получили землю под пчеловодство.

«Закон о дальневосточном гектаре дал им возможность оформить землю под пасеки с минимальным количеством административных процедур. Пользуясь федеральной информационной системой, которая автоматизировала процедуру предоставления земельных участков, в администрации Архаринского района сегодня же утвердили схему размещения земельных участков, и они были поставлены на кадастровый учёт. Таким образом, менее чем за сутки состоялось подписание договоров безвозмездного пользования на 3 участка по 0,9 га», — рассказал министр имущественных отношений Сергей Ховрат.

Сейчас в Приамурье в работе находятся еще два заявления, одно из которых коллективное — от трёх семей, совместно занимающихся пчеловодством.