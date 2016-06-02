Владивосток, 2 июня, 2016, 04:38 — ИА Регнум. Сразу несколько департаментов в администрации Приморского края попали под прицел прокуратуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Выяснилось в ходе проверки надзорного органа в рамках соблюдения антикоррупционных стандартов гражданскими служащими, что некоторые из чиновников в неполной мере отразили свои доходы в поданных декларациях, а один и вовсе отказался заполнять декларацию.

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В ходе плановых проверок краевых ведомств прокуратура Приморского края обнаружила нарушения: сотрудники департаментов экономики и развития предпринимательства, проектов и стратегического развития, государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля краевой админитсрации скрыли свои доходы.

В частности, 26 служащих дали неполные или недостоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Пятеро чиновников утаили полученные в 2014 году доходы на сумму свыше 90 тысяч рублей, и в общей сложности 24 служащих не указали сведения о денежных средствах, размещенных на 60 счетах в банках на сумму более 700 тысяч рублей.

Кроме того, один чиновник явно уменьшил размеры своей недвижимости, другой не указал хозпостройки в собственности, еще двое сослуживцев «забыли» об имеющихся в собственности авто.