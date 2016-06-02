Париж, 2 июня, 2016, 04:22 — ИА Регнум. В течение суток до крушения лайнера A320 египетской авиакомпании EgyptAir в работе самолёта были зафиксированы по меньшей мере три нарушения. Об этом сообщает французская газета Parisien со ссылкой на собственные источники.

today.kz Airbus А320

По информации издания, нетипичная работа авиалайнера была замечена при вылете из Эритреи, Туниса и Египта. Всего, как сообщается, в день до катастрофы воздушное судно совершило шесть перелётов средней дальности.

Кроме этого, об инцидентах с самолётом сообщает телеканал France 3. Отмечается, что в этот день A320 не менее трёх раз был вынужден менять свой курс или совершать экстренную посадку.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая самолёт А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280 км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Днем позднее в 290 километрах к северу от Александрии в море были обнаружена обломки воздушного судна и вещи пассажиров. Официальных версий крушения самолёта на данный момент не озвучено.