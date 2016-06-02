Петропавловск-Камчатский, 2 июня, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Президент Торгово-промышленной палаты Камчатки Сергей Кузьминицкий пойдет под суд за получение личного вознаграждения за организацию и проведение экспертизы по определению рыночной стоимости рыбопромыслового судна. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре, мужчину обвиняют в коммерческом подкупе и дело уже передано в суд.

Суд

В СКР, где расследовали дело, корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что еще в мае 2014 года президент ТПП получил от жительницы краевого центра заявку на проведение экспертизы. «Но за её проведение он потребовал от женщины для себя денежное вознаграждение. При этом заказчица оплатила официальную экспертизу. После этого, используя свои полномочия, подозреваемый продолжил требовать от заказчицы личного вознаграждения под условием предоставить в суд свои пояснения по экспертизе только после передачи денежного вознаграждения», — сказали в СКР.

В октябре 2015 года президент торгово-промышленной палаты, находясь в служебном кабинете, получил от преследовательницы 60 тысяч рублей за ранее проведенную им оценочную экспертизу рыболовецкого судна. Задержание провели сотрудники ФСБ.