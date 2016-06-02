Москва, 2 июня, 2016, 03:55 — ИА Регнум. Движение по Тверской улице в Москве будет ограничено с 4 по 6 июня в связи проведением инженерных работ по программе «Моя улица». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».

meros.org Тверская улица

Как уточняется, с 00:00 4 июня до 02:00 6 июня будет закрыт участок Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади.

«Кроме того, с 6 по 16 июня будут проводится работы на Большом Путинковском переулке, улице Малой Дмитровке (от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара) и Тверской улице в районе Пушкинской площади

«Там планируется частичное ограничение движения для автомобилистов. Из шести существующих полос автомобилистам оставят две — по одной в каждую сторону. Ограничение будет действовать с полуночи до пяти утра. Днём проехать можно будет по всей ширине дороги», — уточнили в пресс-службе.

В связи с временными ограничениями Центр организации дорожного движения прогнозирует ухудшение дорожно-транспортной ситуации в центральной части города, особенно в утренние и вечерние часы пик. Для предупреждения автомобилистов у границ участка, где пройдет ремонт, поставят информационные щиты.