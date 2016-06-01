Москва, 2 июня, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Членство мэра Владивостока Игоря Пушкарёва в партии «Единая Россия» приостановлено в связи с подозрениями о злоупотреблении им должностными полномочиями, сообщил секретарь генсовета партии Сергей Неверов.

vvsu.ru Игорь Пушкарёв — мэр Владивостока.

Как заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы», в уставе «Единой России» прописано положение, в соответствии с которым партия приостанавливает членство человека, который становится фигурантом уголовного дела. В случае если суд признает подозреваемого виновным, он будет исключен из партии, пояснил Неверов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в администрации Владивостока прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы. Здание мэрии было оцеплено, перед входом дежурили сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю в масках. Обыски также прошли в загородном доме Игоря Пушкарёва и на предприятиях «Спасск-цемент», «Восток-цемент», «Владивостокский бутощебеночный завод».

официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что в отношении мэра Владивостока возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия» и частью 3 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

Напомним, в ходе прошедших 22 мая праймериз «Единой России» Игорь Пушкарёв одержал уверенную победу на 9-м избирательном округе по определению кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Приморского края. Игорь Пушкарёв является последним всенародно избранным главой столицы Приморья.