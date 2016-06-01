Москва, 2 июня, 2016, 02:36 — ИА Регнум. В сирийский населённый пункт Дарайа при содействии российской стороны 1 июня доставлен гуманитарный груз ООН. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

spec-naz.org Гуманитарная помощь для Сирии

«При содействии Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики и, благодаря целенаправленной работе МИДа России, впервые с 2012 года в населённый пункт Дарайя провинции Дамаск автомобильной колонной доставлен гуманитарный груз ООН. Население Дарайи получило медикаменты и продукты питания», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается, что в целях снижения уровня вооружённого насилия, стабилизации обстановки, а также обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи населению, проживающему в районе Дарайа, по инициативе российской стороны с 1 июня на 48 часов введён «режим тишины».

Также в минувшие сутки самолётом российской авиакомпании «Абакан эйр» в осаждённый ИГИЛ (запрещённая в России террористическая группировка) сирийский город Дэйр-Эз-Зор был десантирован гуманитарный груз ООН — продовольственные наборы и крупы общей массой 18 300 кг.

В лагерь для внутренне перемещённых лиц в провинции Хомс, где находятся жители города Зарья, был доставлен гуманитарный груз. Кроме того, одна тонна гуманитарной помощи доставлена в населённый пункт Телль-Абур провинции Алеппо, основу которой составили продукты питания и сладости для детей.