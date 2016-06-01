Москва, 2 июня, 2016, 02:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки, 1 июня, зафиксировано пять нарушений режима перемирия на территории сирийской провинции Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

fararu.com Мина на дороге

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов позиции сирийских вооружённых сил в населённых пунктах Арбил, Дума, Джаур-эль-Баша и дважды в населённом пункте Джаубар», — говорится в опубликованном документе.

В целом, по информации российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии.

Сообщается также, что боевиками террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) не прекращаются попытки сорвать перемирие. В течение суток вёлся огонь из РСЗО и миномётов по населённому пункту Хандрат, кварталам Шейх Максуд, Амрия, Аз-Загра и Мейдан города Алеппо.

В провинции Латакия боевики обстреляли населённые пункты Раша, Алд-эль-Ватаи Икко, в провинции Хомс — населённые пункты Скальбия, Телль-эль-Малах, Тейр-Маала и Теснин, в провинции Дамаск — населённый пункт Мардж-Султак, в городе Деръа — блок-пост правительственных войск в квартале Эль-Махатта.

Кроме этого, продолжились атаки террористов на позиции подразделений сирийских вооружённых сил в районе населённого пункта Мухейм-Хандрат провинции Алеппо. Все нападения были отражены.

В информационном бюллетене указывается, что в течение суток было заключено соглашение о примирении с представителями одного населённого пункта в провинции Хомс. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 129

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс и Хама. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 60.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.