Москва, 2 июня, 2016, 02:16 — ИА Регнум. Многие памятники советской эпохи на Украине были произведениями монументального искусства. Об этом 2 июня заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ).

invivio.net Ветераны Великой Отечественной войны. Донецк. 1988 год

«Когда происходит война с памятниками — это спор не эстетического характера, потому что некоторые памятники на той же Украине были произведениями монументального искусства. Тем, кто сегодня правит бал на Украине, нужна не просто война с памятниками — им нужна война с памятью о реальной истории страны, которая раньше у Украины и России была общей», — сказал Новиков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, советский период был «периодом расцвета Украины» — «может быть, самым большим за всю её историю»: «Это была общая история побед созидания в годы индустриализации, побед над фашизмом, запуска ракет в космос».

Напомним, 15 мая президент Украины Петр Порошенко в ходе мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий сообщил, что власти Украины намерены довести до конца декоммунизацию, искоренив названия времен СССР.

«Какое название (населенного пункта) выбрать себе на будущее — пусть общины решают сами, — говорит глава государства. — Единственное предостережение — не возвращаться к имперским наименованиям».