Москва, 2 июня, 2016, 02:11 — ИА Регнум. За декоммунизацией в Восточной Европе стоит стремление к разрыву связей с Россией. Об этом 2 июня заявила глава Европейского Института демократии и сотрудничества в Париже Наталия Нарочницкая.

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«Маккартизм использовал жупел антикоммунизма, чтобы возбудить американское общество против СССР как геополитической величины. Сегодня события на Украине, в Прибалтике и Польше — это желание стереть следы общей истории. В данном случае — советской истории, которая в памяти у поколений. Используется это удобно, потому что к марксизму и коммунизму — негативное отношение, ведь идеальных систем не бывает, и мы испытали на себе тоталитаризма гораздо больше, чем собратья в Восточной Европе», — сказала Нарочницкая в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, «националисты должны сохранять памятники Ленину»: «Помните, первый президент Эстонии имел брата-коммуниста? А у меня была возможность с ним встретиться на даче незадолго до его встречи. Был элегантный разговор, и я стала шутить, что если бы не Ленин с его национально-территориальным делением ранее единой России, то никогда бы не было республик, поэтому памятники сносить не надо. На это он ехидно улыбнулся и ответил: «А мы в душе их и не сносим».

Нарочницкая подчеркнула, что за декоммунизацией стоит антироссийская политика: «Увы, у меня нет симпатий к Феликсу Дзержинскому — он был жуткий русофоб, эпигон Робеспьера. Но снимать памятники — это черта толпы, и я считаю это нецивилизованным, поскольку это документ эпохи»

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что передовые позиции на Украине по декоммунизации занимает город Киев.

«Киев первый по переименованию улиц, — заявил бывший профессиональный боксер. — Мы убрали все таблички».

При этом Кличко добавил, что демонтаж оставшихся памятников, которые противоречат законодательству о декоммунизации, будет выполнен в ближайшее время.

«Мы (власти Киева) движемся в этом направлении достаточно динамично», — добавил мэр Киева.