Москва, 2 июня, 2016, 01:19 — ИА Регнум. Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв и директор предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, ранее задержанные по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, доставлены в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Dr. Leonid Kozlov Игорь Пушкарёв

По информации агентства, в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарёва возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия» и частью 3 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

1 июня в администрации Владивостока прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы. Здание мэрии было оцеплено, перед входом дежурили сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю в масках. Обыски также прошли в загородном доме Пушкарёва и на предприятиях «Спасск-цемент», «Восток-цемент», «Владивостокский бутощебеночный завод».

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