Тегусигальпа, 2 июня, 2016, 00:58 — ИА Регнум. По данным ежегодного исследования рынка индустрии встреч, которое провела Международная ассоциация конгрессов и конференций, в список городов-лидеров рынка деловых мероприятий попала столица Гондураса — Тегусигальпа, сообщается на сайте Конгрессно-выставочного бюро Москвы (moscowcvb.ru)

Nan Palmero Тегусигальпа в переводе с языка индейцев науатль означает «серебряные холмы»

Отметим, что Тегусигальпа в переводе с языка индейцев науатль означает «серебряные холмы». Город был основан в 1578 году на месте уже существующего поселения индейцев как центр серебряных и золотых рудников. Тегусигальпа окончательно стала столицей Гондураса в 1880 году. Сейчас столица Гондураса переживает бум, выходя за пределы колониального города и продолжая расти быстрыми темпами.

Тегусигальпа — третий по величине город Центральной Америки. В нем проживает почти 1 700 000 жителей, среди которых значительную часть составляют приезжие из других регионов страны. Отметим, что столичный аэропорт Тонконтин входит в десять наиболее опасных аэропортов планеты. Из-за его неудачного местоположения недалеко от горной цепи, слишком короткой взлётно-посадочной полосы и непростого подлёта он и попал в этот малоприятный рейтинг. Из-за сложного рельефа местности манёвр разворота выполняется на низкой высоте. Пилоты, которые сажают самолеты в этом аэропорту, проходят особую подготовку, сообщается на сайте Latintour.ru