Москва, 2 июня, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Организация и проведение предварительного голосования обошлись партии «Единая Россия» в 600 млн рублей, сообщил 1 июня секретарь генсовета партии Сергей Неверов.

Флаг партии «Единая Россия»

«Деньги пошли на аренду избирательных участков и оплату работы людей», — заявил Неверов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», уточнив, что для проведения праймериз было арендовано чуть более 19 тысяч участков.

По словам секретаря генсовета «Единой России», из 184 действующих депутатов Госдумы, участвовали в предварительных выборах, 42 человека не смогли победить. Где-то они уступили новым людям в регионах, где-то была очень высокая конкурентная кампания между самими депутатами Госдумы, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, праймериз «Единой России» прошли 22 мая по всей России. По их результатам будет сформирован список кандидатов, которые примут участие в выборах в Государственную думу VII созыва 18 сентября 2016 года.

Согласно предварительным данным, победу в праймериз в числе прочих одержали экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, телеведущий Пётр Толстой, нынешний депутат Госдумы Сергей Железняк.