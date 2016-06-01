Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 2 июня, 2016, 00:13 — ИА Регнум. Секретарь Владимирского регионального политсовета партии «Гражданская платформа», генеральный директор компании «МРГ-Инвест» Александр Филиппов арестован 1 июня по решению суда города Гусь-Хрустальный, сообщили в областном суде.

zebra-tv.ru Александр Филиппов в зале суда

Решение о заключении Филиппова под стражу было принято по завершении судебного следствия по делу о присвоении и растрате в особо крупном размере — Филиппов проходит обвиняемым по делу о незаконном приобретении в 2010 году котельной, ущерб от его действий оценивается в 80 млн рублей. Об аресте Филиппова ходатайствовал представитель гособвинения.

«Расцениваем все происходящее как правовой беспредел, потому что стороне защиты не была предоставлена возможность представить свои доказательства, практически доказательства представила сторона обвинения, а на завтра назначены прения», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Филиппова Олега Афанасьева.

Александр Филиппов с 2012 года возглавляет региональное отделение партии «Гражданская платформа», а в 2013 году даже планировал участвовать в выборах губернатора Владимирской области, однако не смог преодолеть муниципальный фильтр, и в регистрации ему было отказано.

Добавим, что именно Александра Филиппова владимирские наблюдатели называют основным представителем оппозиции к губернатору Светлане Орловой. Сам Филиппов связывает уголовное преследование именно со своей политической деятельностью.