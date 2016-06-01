София, 2 июня, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Македонии Георгий Иванов на встрече 1 июня в Софии обсудили внутриполитический кризис в Македонии, интеграцию республики в ЕС и НАТО, миграционный кризис и заключение двустороннего договора о добрососедстве и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Болгарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кукрыниксы. НАТО. 1979

В ходе встречи болгарский премьер выразил обеспокоенность внутриполитической ситуацией в Македонии. «Как хороший друг Республики Македония Болгария дорожит искренними отношениями между двумя странами, что означает ведение открытого разговора об общих проблемах. Мы считаем, что выход из ситуации может быть найден только через диалог между всеми политическими партиями, проведение необходимых реформ в интересах всех граждан и соблюдение достигнутых договорённостей», — сказал Борисов.

Премьер-министр также заявил о неизменной позиции Болгарии относительно поддержки европейской и евроатлантической интеграции Македонии. «Мы убеждены в том, что будущее всех стран Западных Балкан — в Европейском союзе. Мы подтверждаем нашу готовность и желание обсуждать и оказывать экспертную помощь Республике Македония по конкретным вопросам, связанным с нашим опытом, для достижения существенного прогресса на пути страны к членству в Евросоюзе и НАТО», — заявил он.

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Сообщается, что Бойко Борисов и Георгий Иванов объявили о скором завершении переговоров по двустороннему договору о добрососедстве и сотрудничестве, который «даст новый импульс процессу европейской интеграции Республики Македония». Они также обсудили ряд других тем, в том числе миграционный кризис, ситуацию на Ближнем Востоке, взаимную интеграцию на Западных Балканах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе президент Македонии Георгий Иванов заявил, что республика является «хрестоматийным примером неправильного подхода и ЕС, и НАТО к странам-кандидатам». Он отметил, что у Македонии имеется уже «17 планов по членству в НАТО» и семь рекомендаций к началу переговоров о присоединении к Европейскому союзу, однако никакого прогресса на данном пути нет.

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Иванов подчеркнул, что препятствием в данной ситуации служит неурегулированный спор между Афинами и Скопье вокруг официального названия Македонии. Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. В Афинах опасаются, что в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

Следует отметить, что Болгария первой признала независимую Республику Македонию в январе 1992 года. Следующими были Турция, Словения, Россия, США и другие страны.

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