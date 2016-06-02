Москва, 2 июня, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Власти Москвы продолжают реализацию программы «Миллион деревьев». За весенний период 2016 года в городе появилось более 200 тысяч новых кустарников и деревьев, сообщает пресс-служба мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посадка деревьев на Манежной площади

Как заявил глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский, акция будет продолжена осенью 2016 года. Так, планируется высадить 850 деревьев и свыше 30 тысяч кустарников.

Напомним, акция «Миллион деревьев» стартовала в Москве в 2013 году. Всего с начала акции в городе высадили порядка 1,4 миллиона деревьев и кустарников.