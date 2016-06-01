Ижевск, 2 июня, 2016, 00:07 — ИА Регнум. Сумма перерасчета за поставленное тепло и горячую воду в отношении жителей Ижевска достигла 50 млн рублей. Об этом заявил главный жилищный инспектор республики Марат Исмагилов, сообщает ИА «Удмуртия».

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По его словам, перерасчет произведен за период с сентября 2015 года по март 2016 года в связи с «некачественным горячим водоснабжением и отоплением». Размер оплаты измениться практически для половины многоквартирных домов Ижевска.

Отмечается, что сумма перерасчета может вырасти, поскольку запросы были выполнены не в полном объеме.

В свою очередь министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртии Иван Маринин отметил, что компенсация является благом для жителей, однако несет убыток для поставщиков ресурсов. Средства могли бы быть направлены на реконструкцию и ремонт теплосетей, считает он.

Напомним, в марте текущего года в отношении жителей столицы Удмуртии уже проводили перерасчет за перебои с отоплением и горячей водой. В Минстрое РФ отмечали, что сумма перерасчета — «рекордная» — 46,5 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, режим ЧС в связи со сложной ситуацией на теплосетях действовал в Ижевске с 22 января текущего года по 10 февраля 2016 года. С 11 февраля на территории города действует режим повышенной готовности. Срыв отопительного сезона в Ижевске расследовался в рамках уголовного дела о халатности. В отношении поставщиков услуг — ПАО «Т Плюс» и ООО «УКС» — УФАС Удмуртии возбудило 15 административных дел. Прокуратура республики провела проверку законности расходования средств ООО на текущий и капитальный ремонт тепловых сетей и теплосетевого оборудования в 2015 году.

Вице-премьер Удмуртии Андрей Сивцов, курирующий сферу ЖКХ, 18 февраля подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое подписал глава республики Александр Соловьев.

Позднее председатель правительства Удмуртии объявил министру энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии Ивану Маринину и его первому заместителю Сергею Сивцову выговор в связи с несоблюдением требований закона «О противодействии коррупции» в части урегулирования конфликта интересов.

В настоящее время в Удмуртии активно проводится подготовка к следующему отопительному сезону на фоне растущей задолженности за теплоэнергию как потребителей, так и бюджетных организаций Ижевска.