Бухарест, 2 июня, 2016, 00:02 — ИА Регнум. «Не с базы противоракетной обороны в Девеселу начинается история отношений между Румынией и Россией. В военной доктрине России НАТО, частью которой мы являемся, уже более десятилетия рассматривается как угроза», — заявил 1 июня на конференции в румынской Клуж-Напоке посол Румынии в ЮНЕСКО, экс-глава румынского МИДа Адриан Чорояну.

«Змея и птичка» японская гравюра

По его словам, Румынии выгодна уверенная в себе Россия, лишенная «фрустраций». «Я продолжаю глубоко ценить эту страну, являющуюся одним из главных акторов современной политики. Я думаю, каждый разумный человек знает, что такое русская культура, и я, пусть это прозвучит парадоксально, все же хочу сказать, что нам нужна Россия лишенная фрустраций, держащая себя в руках. Нам не выгодна фрустрированная Россия. К сожалению, манера, в которой… не Россия, Россия является страной достойной восхищения, очевидно, что я имею в виду режим… так вот манера, в которой он действует в последние годы говорит об отсутствии самообладания», — приводит слова Чорояну румынское государственное ИА Agerpres.

Он напомнил об имперском прошлом России и отметил, что в силу этой истории, «возможно, является понятным такое проявление силы с ее стороны, но лишь до тех пор, пока это происходит в пределах разумного». «То, что произошло на Украине, на востоке Украины, в Крыму, то, что происходит в небе над странами нашего союза, в котором появляются самолеты, ближе или дальше от границы, все это указывает нам, что Россия чувствует себя не в своей тарелке. Мы хотим, чтобы Россия перестала тревожиться, чтобы перестала видеть в НАТО обязательно угрозу, чтобы перестала привязываться к Девеселу, как к предлогу», — подвел итог Адриан Чорояну.

Как сообщало ИА REGNUM, целую волну комментариев румынских политиков и чиновников спровоцировало заявление президента России Владимира Путина, который сказал, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, связанную с размещением элементов ПРО США в Румынии. В Бухаресте это расценили как «угрозу» и попытку «запугать» Румынию.