Нью-Йорк, США, 1 июня, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обсудит возможность начала воздушных гуманитарных операций в осажденные районы Сирии, передает Daily Mail.

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Британский посол Мэтью Рикрофт заявил о недостаточности двух автоколонн, которым позволили доставить гуманитарный груз в Дарайю и Муадамие, и СБ ООН должен доставлять помощь авиацией.

Рикрофт говорит, что помощь для Дарайи «слишком малая» и доставлена «слишком поздно». Он обратил внимание на то, что Совбез установил 1 июня в качестве крайнего срока для «полного доступа на земле к каждой области в Сирии, которая в настоящее время находится в осаде».

Постпред России при ООН Виталий Чуркин отметил, что воздушные конвои непрактичны и считает, что необходимо дать шанс наземным маршрутам.

Воздушные гуманитарные конвои могут послужить предлогом для введения бесполетной зоны над Сирией, чего упорно добивались Великобритания и США, пока российские ВКС не прибыли на авиабазу Хмеймим.