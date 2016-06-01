Дамаск, 1 июня, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, который контролируется боевиками террористической организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сегодня, 1 июня, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

syria.mil.ru Лётчик российских ВВС

Сообщается, что самолет Су-34 ВКС РФ нанес авиаудар по нефтеперерабатывающему заводу в районе населенного пункта Рас-эль-Айн. Эта территория в провинции Хасеке по-прежнему контролируется боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).

Уточняется, что удары были нанесены по резервуарам с нефтью, находящимся на территории завода. В результате бомбардировки и последовавшего за ней пожара, было выведено из строя технологическое оборудование, использовавшиеся террористами для перегонки нефти.

Напомним, террористы в Сирии контролируют нефтеносные провинции страны. Они незаконно добывают там нефть и продают её в Турцию. На вырученные деньги они финансируют свои вооружённые формирования и закупают оружие и боеприпасы, в основном, в той же Турции.

После начала российской военной операции в Сирии в сентябре 2015 года, ВКС РФ нанесли существенный урон нефтедобывающей инфраструктуре террористов. Это сильно подорвало их материальную базу и помогло сирийской сухопутной армии очистить от боевиков ряд районов страны.