Краснодар, 1 июня, 2016, 23:51 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен в Брюховецком районе Краснодарского края вечером 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

kalitva.ru Ливень

Причиной стали ливни, обрушившиеся на территорию района. По данным ГУ МЧС, из-за сильного дождя, прошедший с 17:00 до 18:00,оказались подтоплены 26 домов и 16 придворовых территорий. По данным правительства края, число пострадавших домовладений превысило 40, уровень воды в некоторых достигает 15 сантиметров. Больше всего от дождей пострадали Брюховецкая и Гарбузовая Балка. Подтопления также зафиксированы на севере и северо-востоке края. Кроме Брюховецкого района в числе особо пострадавших город Тимашевск, где вода зашла в 12 домов.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева для устранения последствий ливней в муниципалитете создана оперативная группа. Для оценки обстановки и оказания практической помощи на место выехал министр ГО и ЧС Краснодарского края Борис Глебов.

«В станице Брюховецкой сейчас подтоплено 35 домовладений. Большая часть из них находится на улице Кирова. Главная причина — неготовность ливневок к такому объему осадков», — пояснил глава Брюховецкого района Владимир Мусатов. Он также доложил губернатору, что к устранению последствий привлечено более 40 человек, используется 20 единиц техники.