Тбилиси, 1 июня, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили удовлетворил обращение парламента и в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Конституции назначил внеочередные заседания законодательного органа на 3−4 июня.

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По информации пресс-службы президента Грузии, заседания назначены с прилагаемой повесткой дня, в которой предусмотрены и вопросы, представленные парламенту президентом. В частности, утверждение кандидатур трех судей Верховного суда и мотивированные замечания президента к законопроекту о внесении изменений в закон «О Конституционном суде».

Как известно, парламент утвердил изменения в закон «О Конституционном суде» 14 мая, но президент после консультаций с неправительственным сектором и экспертами, а также на основании замечаний и рекомендаций Венецианской комиссии наложил на законопроект вето и вернул его парламенту вместе с мотивированными замечаниями.

1 июня состоялось заседание бюро парламента, на котором было принято решение обратиться к президенту с просьбой о назначении внеочередных заседаний для рассмотрения неотложных вопросов повестки дня.