Гавана, 1 июня, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Деловые круги Японии выразили намерение «завоевать кубинский рынок» и расширять торговые связи с Островом свободы. С этой целью на Кубу прибыла делегация из шестидесяти японских бизнесменов. Они принимают участие в семинаре, организованном торгово-промышленной палатой Кубы и японской компанией Jetro. Исполнительный вице-президент Jetro Татшухиро Синдо заявил, что такая представительная делегация впервые прибыла на Кубу из Страны восходящего солнца, сообщает Prensa Latina.

Цитата из к/ф «Телохранитель». реж Акира Куросава.. 1961. Япония Намерение

Отметим, что отдельным пунктом программы визита японской делегации является посещение Свободной экономической зоны Мариэль. Стороны обсудят также перспективы сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, медицины и сельского хозяйства, инвестиционного сотрудничества.

В эти же дни первый заместитель председателя Госсовета и Совета Министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес начал официальный визит в Японию, комментирует Кубинское агентство новостей (ACN).