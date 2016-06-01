Япония намерена «завоевать Кубу»
Гавана, 1 июня, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Деловые круги Японии выразили намерение «завоевать кубинский рынок» и расширять торговые связи с Островом свободы. С этой целью на Кубу прибыла делегация из шестидесяти японских бизнесменов. Они принимают участие в семинаре, организованном торгово-промышленной палатой Кубы и японской компанией Jetro. Исполнительный вице-президент Jetro Татшухиро Синдо заявил, что такая представительная делегация впервые прибыла на Кубу из Страны восходящего солнца, сообщает Prensa Latina.
Отметим, что отдельным пунктом программы визита японской делегации является посещение Свободной экономической зоны Мариэль. Стороны обсудят также перспективы сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, медицины и сельского хозяйства, инвестиционного сотрудничества.
В эти же дни первый заместитель председателя Госсовета и Совета Министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес начал официальный визит в Японию, комментирует Кубинское агентство новостей (ACN).