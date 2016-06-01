Лос-Анджелес, США, 1 июня, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Начальник полиции Лос-Анджелеса подтвердил, что в студенческом городке Калифорнийского университета в результате «убийства-самоубийства» погибли два человека, передает ABC News.

bayobserver.ca/ Дымящееся дуло.

Главный полицейский Чарли Бек говорит, что в результаты стрельбы погибли двое мужчин. По его словам, угроза «полностью локализована».

Полиция обнаружила двух мужчин, которые «страдают от огнестрельных ранений», хотя никаких дополнительных подробностей об их личности пока нет. Полиция опубликовала «твит», в котором сообщила о том, что еще неизвестно, являются ли жертвы «студентами, сотрудниками (кампуса) или посетителями».

Расследование по факту стрельбы сконцентрировано в здании «Boelter Hall», которое относится к инженерной школе Калифорнийского университета.