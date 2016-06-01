Москва, 2 июня, 2016, 00:06 — ИА Регнум. В Москве прошло официальное празднование Дня защиты детей. Как сообщили организаторы корреспонденту ИА REGNUM, мероприятия, приуроченные к празднику, будут проходить до 5 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM День защиты детей на Театральной площади

Всего в городе на эти дни запланировано порядка 145 мероприятий. Для москвичей и гостей столицы проходят концерты под открытым небом, спортивные соревнования, занятия в творческих мастерских, конкурсы и экскурсии.

Дарья Антонова ИА REGNUM На ходулях. День защиты детей на Театральной площади

Праздничные программы организованы в парках и в культурных центрах. Главными площадками праздника считаются Цветной бульвар, сад имени Баумана и Театральная площадь. Напомним, в продолжение праздника, 4 июня, на Цветном бульваре расположится детский городок, спортивная зона, зона мастер-классов, интерактивные аттракционы, аллея кривых зеркал, зона аквагрима.