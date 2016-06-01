Москва, 1 июня, 2016, 23:25 — ИА Регнум. «Министерство образования пытается применить европейскую стратегию действия в интересах детей на 2016−2017 год, которая приведет к разрушению института семьи», — заявила руководитель ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова во время пикета у Минобразования 1 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет ассоциации родительских комитетов у здания Министерства образования

Под лозунгами «Сильной стране — сильное образование», «Ювенальной системе не место в России», «ЕГЭ — больные дети и слабые кадры», «Вернем бабу ЕГЭ США» активисты пикета требовали отменить в России ЕГЭ и вернуться к классической форме оценки в образовании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Родители выступили против ювенальной юстиции

По словам Литковой, ювенальная система не соответствует национальным интересам России. «Нам нужно воспитывать гармоничного ребенка, который будет всесторонне развит и сможет отвечать на вызовы времени», — заявила глава ассоциации.

Участники пикета выступили против ювенальной системы, которая, по их словам, в европейских странах позволяет государству вмешиваться в дела семьи, отбирать детей из-за бедности, но в тоже время разрешает половую свободу, гей-пропаганду, свободу посещения недетских Интернет-сайтов.

«Сегодня школы заканчивают безграмотные дети, которые не могут объяснить свою мысль. Дети не умеют творчески мыслить, эффективно работать: ЕГЭ надрессировало их под тесты», — отметила активистка Карина Силакова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил, что ЕГЭ отражает уровень знаний выпускников, дают возможность выявлять проблемы, которые есть в системе образования в тех или иных регионах. «Для нас сейчас выжно сохранить этот уровень — уровень доверия учеников и педагогов высших учебных заведений к результатам экзаменов» , — подчеркнул он.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Баба ЕГЭ» у здания Министерства образования

Напомним, ассоциация родительских комитетов и сообществ России — это всероссийская организация, объединяющая более 70 родительских организаций из разных регионов России. В феврале 2013 года президент Росии Владимир Путин поддержал деятельность ассоциации и выразил свое отрицательное отношение к ювенальной юстиции.

Кроме того, как заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, в России удается эффективно справляться с проблемой убийств новорожденных и оставления детей без внедрения беби-боксов.