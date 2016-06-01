Сыктывкар, 1 июня, 2016, 22:07 — ИА Регнум. Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Сыктывкара Ивана Поздеева. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий, а также растрате, совершенной с использованием своего служебного положения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

Установлено, что в 2013—2014 года Поздеев незаконно передал нескольким фирмам-застройщикам земельные участки якобы для обслуживания имевшихся на них строений и сооружений. Площади передавались без проведения торгов и по цене, значительно ниже их кадастровой стоимости. В дальнейшем строительные организации, в том числе и ЗАО «Стройматериалы-К», учредителем которого являлась супруга Поздеева, возводили на указанных участках многоквартирные жилые дома.

В результате неправомерных действий экс-градоначальника бюджету городского округа «Сыктывкар» причинен ущерб на сумму 12,5 млн рублей.

Помимо этого, в 2011 г. Поздеев, используя свой административный ресурс, помог ЗАО «Стройматериалы-К» получить положительное заключение государственной экспертизы на строительство двух многоквартирных домов на площадке, где их возведение противоречило требованиям градостроительного законодательства. По его указанию застройщику был предоставлен дополнительный участок, занятый городским сквером. В результате общей площади хватило для соблюдения нормативов, необходимых для строительства двух домов. Фактически стройка была осуществлена в границах первоначального участка, не затрагивая сквер. В результате оказались нарушенными права жильцов указанных домов, рядом с которыми невозможно обеспечить надлежащее количество парковочных мест, а также детских и спортивных площадок.

Вину в инкриминируемых деяниях Поздеев признал, деятельно раскаялся, что позволило сократить сроки следствия, причиненный преступными действиями ущерб возместил в полном объеме. Кроме того, бывший градоначальник своими показаниями способствовал изобличению иных виновных лиц.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также штрафом в доход государства в размере 100 тыс. рублей.