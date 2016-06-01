Москва, 1 июня, 2016, 22:04 — ИА Регнум. За два первых дня работы форума было подписано около 30 различных соглашений: фундаментальные рамочные соглашения об использовании атомной энергии с такими странами, как Кения и Танзания, дополнительные документы по развитию проекта Центра науки и ядерных технологий с Боливией, соглашения в сфере образования с Индонезией, Иорданией и Боливией, соглашения между компаниями на уровне компаний, входящих в атомную отрасль (Engie, Schneider Electric), дополнительные соглашения с операторами атомных станций в Финляндии, Венгрии, Словакии, Болгарии по развитию сотрудничества, поставкам топлива, сервису атомных станций.

rosatom.ru Генеральный директор «Русатом Сервис» Евгений Сальков и вице-президент, исполнительный директор по энергетике и инфраструктуре Assystem Стефан Аубарбьер подписали Меморандум о взаимопонимании между АО «Русатом Сервис» и компанией Assystem (Франция)

«Росатом за последние годы совершил качественный скачок в сфере атомной энергетики: кроме стандартного пакета услуг по постройке и обслуживанию АЭС, произошла диверсификация направлений деятельности, — отметил эксперт FXBAZOOKAЮрий Прокудин. — Особое внимание было уделено услугам по продлению срока эксплуатации уже действующих АЭС, что актуально для стран Восточной Европы, поскольку большинство АЭС там строилось более 25 лет назад. Кроме того, активно развивается направление строительства исследовательских реакторов. Ядерные технологии получают все более широкое применение в медицине, сельском хозяйстве и других сферах».

«Все выше перечисленное, вместе с высокой конкурентоспособностью российских проектов, а также высокой степенью защищенности и эффективности, вместе с адекватной стоимостью и максимальным соответствием параметрам экологичности, делает Росатом очень серьезным мировым игроков в сфере атомной энергетики, — подчеркнул эксперт. — Вполне логично то, что все больше стран начинает пользоваться продуктом и услугами Росатома, что, в свою очередь, приводит к росту зарубежного портфеля заказов. Обратимся к цифрам: портфель контрактов Росатома на 10 лет к концу 2015 года составил порядка $110 млрд. В рамках форума «Атомэкспо — 2016» потенциал заказов увеличится. В связи с этим можно ожидать, что до конца года 10 — летний портфель вполне может вырасти на заявленные 29% и составит порядка $136 млрд.».

«Стоит отметить, что сейчас для Росатома наибольший интерес представляют именно зарубежные заказы, которые экономически более выгодны, чем внутренние. Росатом не уйдет с внутреннего рынка, однако приоритет зарубежных заказов в ближайшее время, вероятно, будет несколько выше», — уверен Прокудин.