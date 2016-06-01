Москва, 1 июня, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил по телефону с государственным секретарем США Джоном Керри необходимость решительных совместных действий против исламистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещенная в России), базирующейся в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба МИД РФ.

ИА REGNUM

Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы дипломатических ведомств двух стран прежде всего обсудили ситуацию в Сирии и отметили насущную необходимость решительных совместных действий против террористической группировки «ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России).

Совместные действия необходимы также и против других террористических группировок, воюющих в Сирии.

Лавров отметил, что российская сторона давно предлагала США начать совместные боевые действия против террористов в Сирии, но США каждый раз уклонялись от этого.

США возглавляют собственную антитеррористическую коалицию, которая якобы борется с терроризмом в Сирии и Ираке. За почти два года существования этой коалиции никаких существенных успехов она не достигла.