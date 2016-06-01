Киев, 1 июня, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий публично подписал постановления о переименовании ряда населенных пунктов Украины, в частности, Днепропетровск был окончательно переименован в Днепр. Об этом Парубий заявил на брифинге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, в нынешней Раде только 20 депутатов из 450 выступили за отмену «законов о декоммунизации», в рамках которых и идет переименование населенных пунктов.

«Сегодня были подписаны законы по декоммунизации Украины. Хотел вас проинформировать, что согласно регламенту в аппарат Рады были поданы два проекта постановления с требованием отменить решение Верховной рады Украины от 19 мая 2016 года о принятии законов по декоммунизации. Согласно регламенту, я не мог подписать законы о декоммунизации, пока Верховная Рада не рассмотрит эти постановления об отказе в голосовании. Сегодня регламентный комитет принял соответствующие решения, и я получил возможность поставить постановления на голосование. Оба из них не набрали необходимого количества голосов. Было за всего 18−20 голосов. Оба постановления были отклонены», — сказал Парубий.

Он считает, что украинцы, таким образом, начали строить свой, «украинский мир».

«Я сказал об этом в зале и говорю тут — это большое историческое решение, которое дает украинцам возможность жить в украинском мире и смотреть в мир украинскими глазами. Очень важно воспитывать патриотическую украинскую молодежь в городах, которые не носят названия имперских палачей, уничтожавших наших родителей и дедов. Я уверен, что это решение поможет стране, которая пребывает в войне против российского оккупанта, воспитывать патриотическую украинскую молодежь», — подчеркнул Парубий.

По его словам, теперь постановления будут переданы на подписание президенту Украины Петру Порошенко.

«Я публично подписываю два постановления о декоммунизации Украины. Я имею возможность передать их на подписание президенту Украины. Итак, первое постановление о переименовании города Днепропетровск. Второе постановление о переименовании городов и сел. Сегодня немедленно эти постановления будут переданы президенту Украины для подписи и для окончательного введения в действие тех законов по декоммунизации, которые были приняты до сих пор», — отметил спикер Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая парламент в рамках выполнения «закона о декоммунизации» переименовал Днепропетровск в Днепр. Соответствующий проект постановления в целом поддержали 247 народных депутатов при 226 необходимых.

Сегодня, 1 июня Рада не поддержала проект постановления, которое отменяло решение парламента о переименовании Днепропетровска в Днепр. Также Рада не приняла проект постановления, которое предусматривало отказ от переименования ряда населенных пунктов Украины, в частности Комсомольска Полтавской области в Горишни Плавни и Днепродзержинска Днепропетровской области в Каменское.