Москва, 6 июня, 2016, 11:12 — ИА Регнум. О советском режиссёре Георгии Данелия и его фильме «Кин-Дза-Дза» расскажут сегодня в московском кинотеатре «Звезда». В программе вечера — показ документального фильма «Георгий Данелия. Время Кин-Дза-Дзы». Картину зрителям представит режиссёр и журналист Юрий Рост, давний друг героя повествования.

Цитата из х/ф «Кин-дза-дза!». реж. Георгий Данелия. 1986. СССР Евгений Леонов

Показ состоится в рамках просветительского проекта «Биография кино. Великие ХХ века», организованного сетью «МосКино» по случаю Года кино в России. С июня по декабрь вниманию зрителей будут представлены фильмы-биографии и документальные ленты о выдающихся советских и российских режиссерах, имена которых навсегда вписаны в историю кинематографа. Картина о Георгии Данелия откроет программу.

«Кин-дза-дза!» — двухсерийный комедийный фильм в жанре антиутопии, снятый Данелией на киностудии «Мосфильм». Фильм вышел на экран 1 декабря 1986 года и занял 14-е место в советском прокате. Картину посмотрели 15,7 миллиона зрителей.

Цитата из х/ф «Кин-дза-дза!». реж. Георгий Данелия. 1986. СССР Евгений Леонов и Юрий Яковлев

Идею снять фантастический фильм режиссёру подсказал знаменитый итальянский сценарист Тонино Гуэрра. «У вас в России слишком холодные и длинные зимы, сделай сказку, чтобы можно было согреться», — посоветовал Гуэрра Данелии однажды зимой. Так Данелия решает снять фантастику, отправив героев на другую планету, где им очень жарко и хочется домой.

В центре сюжета фильма — прораб Владимир Машков (Станислав Любшин), который и не подозревал, что обычный путь до универсама за хлебом и макаронами обернется межгалактическими путешествиями. Вместе со студентом в кроличьей шапке герой оказывается в пустыне, и не в каких-нибудь Каракумах, а на планете-пустыне Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза…

Картина оказала влияние на современную культуру. Некоторые фразы из фильма зрители помнят и повторяют по сей день: «Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, лишено цели», «Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти… макароны!», и другие.

Цитата из х/ф «Кин-дза-дза!». реж. Георгий Данелия. 1986. СССР Луг

Георгий Данелия — автор печальных комедий о порядочных людях. Он снял «Афоню», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй!» и многие другие фильмы. Данелию знают как прекрасного рассказчика историй с неожиданной, парадоксальной концовкой. Некоторые истории были записаны давним другом мастера, журналистом и соседом Юрием Ростом.

Проект «Биография кино. Великие ХХ века» продлится в кинотеатре «Звезда» до конца декабря. Программа расскажет о жизни, творчестве и неповторимом пути таланта мастеров отечественного кинематографа. Героями документальных фильмов станут Сергей Эйзенштейн, Леонид Гайдай, Сергей Герасимов, Лариса Шепитько, Алексей Балабанов, Сергей Бондарчук, Роман Качанов и многие другие.