Донецк, 1 июня, 2016, 20:56 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, за последние сутки украинские войска 211 раз обстреляли позиции ВС ДНР. Об этом сегодня, 1 июня, заявил заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

militaryreview.su Боевики карательного батальона «Айдар»

«Противник выпустил 41 мину калибра 120 мм и 101 мину калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы велись из БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного», — сказал Басурин.

Он уточнил, что под обстрел попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Широкая и Железная Балка, Красный Партизан, Доломитное, Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, Старомихайловка, Крутая Балка, Минеральное, Коминтерново, Октябрь, Саханка, Ленинское, Донецк (шахты Гагарина и Абакумова, район аэропорта и Петровский район).

Басурин отметил, что разведка ДНР продолжает фиксировать небоевые потери в подразделениях ВСУ.

«Под Авдеевкой из-за нежелания погибнуть на передовой, часть личного состава 90-го батальона 81-ой отдельной аэромобильной бригады ВСУ предприняла попытку отхода в тыл, где была встречена огнем националистических подразделений. В результате данных действий в подразделениях батальона потери составили 14 военнослужащих», — рассказал замкомандующего.

По его словам, ВСУ не прекращают использовать БПЛА для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

«Так, применение БПЛА зафиксировано в районе Авдеевки, после чего последовали обстрелы подконтрольной нам территории», — добавил Басурин.

Он также проинформировал, что сегодня начались ремонтно-восстановительные работы напорного трубопровода канала «Северский Донец — Донбасс».

«Канал расположен на участке Майорск — Шумы города Горловка, который имеет многочисленные осколочные повреждения напорных труб вследствие боевых действий. Кроме того, продолжаются ремонтно-восстановительные работы на газопроводе высокого давления Марьинка — Красногоровка. Что касается работы по недопущению возникновения экологической катастрофы регионального уровня, обусловленной угрозой размыва дамбы шламонакопителя фенольного завода, то на совместной встрече с директором фенольного завода были расставлены приоритеты для выполнения первостепенных задач по скорейшему восстановлению дамбы шламонакопителя и ремонту устройства подачи осветленной воды. Подписан конкретный план действий, который с 31 мая начал воплощаться в жизнь», — подытожил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера в Донбассе в результате ведения боевых действий погиб один украинский военный, еще трое украинских солдат получили ранения. «Эти потери украинские войска понесли в районе Зайцево и Авдеевки в результате вражеских обстрелов», — сказал Лысенко.