Калуга, 1 июня, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Четыре семьи, в которых родились двойни стали виновниками торжества, которое состоялось сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей. в калужском городском Дворце торжеств.

Фото Сергея Гришунова

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, поздравления принимали супруги Яшкины и их сыновья Вова и Илюша, супруги Родиковы с дочерьми Аней и Катей, супруги Литвиновы с сыновьями Витей и Яшей, супруги Рябовы с сыном Максимом и дочкой Лизой.

По традиции имена родителей занесли в Почетную книгу управления ЗАГС города Калуги. Семьи получили памятные фотопортреты, подарки и торты для совместного чаепития.

Завершилось мероприятие в сквере Новобрачных, где маленькие и взрослые, загадав желания выпустили в небо воздушные шары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2015 года количество родившихся в областном центре малышей превышает 5,5 тысячи. На 1 июня 2016 года управлением ЗАГС Калуги зарегистрировано 2150 рождений малышей.