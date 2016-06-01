Анкара, 1 июня, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Власти Турции утверждают, что передаваемое сирийским курдам вооружение США оказывается в руках Рабочей партии Курдистана (РПК), передает The Associated Press. В качестве примера они приводят американско-шведские противотанковые ракеты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лампа

Турция воспринимает курдские Отряды народной самообороны (YPG) в качестве «продолжения» РПК, рассматриваемой Анкарой в качестве террористической организации. Однако YPG — союзники США в борьбе против ИГИЛ (структура, запрещенная в России) в Сирии.

Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что захваченная в ходе антитеррористической операции в Турции около сирийской границы ракета подтверждает, что сирийские курды передают американское оружие РПК.

Представитель Пентагона Крис Шервуд заметил, что оружие не предназначалось для РПК и Вашингтону неизвестно о его передаче.