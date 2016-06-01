Киев, 1 июня, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Голосеевский районный суд Киева вынес временный запрет на выплату Украиной долга Российской Федерации в размере $3 млрд. Об этом сегодня, 1 июня, сообщил агентству «Укринформ» председатель всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

Он заявил, что суд принял решение о запрете на выплату Украиной России $3 млрд в качестве обеспечительной меры по иску некоей вынужденной переселенки из Луганска Ирины Веригиной к РФ о компенсации ей убытков из-за конфликта в Донбассе.

Веригина считает, что Россия является государством-агрессором и именно из-за якобы агрессии России в Донбассе Веригина стала вынужденной переселенкой.

Голосеевский районный суд Киева принял решение наложить арест на право требования по Трастовому договору, согласно которому в 2013 году Украину получила от России кредит на $3 млрд.

Суд запретил украинским институтам власти осуществлять выплату долга России. Сенченко надеется, что по решению украинских судов эти деньги пойдут на погашение исков в пользу украинских граждан, пострадавших от конфликта в Донбассе.

Напомним, Россия дала Украине кредит в $3 млрд в 2013 году через выкуп украинских долговых обязательств на эту сумму. Киев исправно обслуживал долг до конца 2015 года, но затем допустил дефолт по облигациям.

Возвращать долг Киев не собирается, так как денег у Украины нет. Власти этой страны ищут любые предлоги, чтобы не выплачивать этот долг. Россия подала на Украину в суд Лондона о взыскании задолженности.

Дело станет прецедентом в мировом праве — долговые споры между странами еще не выносились на рассмотрение суда.