Минск, 1 июня, 2016, 20:24 — ИА Регнум. За последние 6 лет Белоруссия получила около $1 млрд ресурсов Всемирного банка и готова предложить банку значительный накопленный опыт экспертов для конструктивной работы над совместными проектами и исследованиями, что позволит подготовить к 2017 году новую Стратегию партнерства на ближайшую перспективу. Об этом 1 июня в Минске заявил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков в ходе переговоров с вице-президентом региона Европы и Центральной Азии Всемирного банка Сирилом Мюллером.

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«Мы всегда рассматривали банк в качестве важного и серьезного партнера, имеющего весомые инвестиционные ресурсы, самый передовой опыт и знания. За 20-летнюю историю нашего сотрудничества Белоруссия получила значительную финансовую поддержку Всемирного банка в рамках реализации совместных проектов. За это время в развитие важных направлений банком инвестировано почти 1,5 млрд. долларов США льготных кредитных ресурсов», — сообщил председатель Совмина постсоветской республики.

«В рамках выработанной программы действий на 2016−2020 гг. правительство Республики Беларусь намерено придерживаться намеченного курса на обеспечение макроэкономической стабильности и модернизации экономики. Экономические преобразования в Белоруссии затронут достаточно широкий спектр направлений: формирование эффективных финансовых рынков, поддержку развития частного сектора, укрепление системы социальной защиты, формирование эффективных товарных рынков и рынков услуг», — цитирует Кобякова пресс-служба Совмина Белоруссии. Кобяков обозначил интерес официального Минска к Всемирному банку, заявив о расчете на поддержку в таких приоритетных направлениях, как жилищно-коммунальная и транспортная инфраструктура, развитие цифровой экономики. Он также отметил, что стратегически важным также является развитие транзитного потенциала постсоветской республики.

Как отметили в Совмине, «Всемирный банк уже оказывает колоссальную поддержку в этом направлении» и банк может быть приглашён к участию в новом проекте по строительству второй взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта. Кобяков констатировал значимую роль Банка в развитии «цифровой экономики», отметив: «Подписано соглашение по проекту модернизации системы управления государственными финансами. Идет активная подготовка проекта по развитию электронного здравоохранения».

Как сообщало ИА REGNUM, в период охлаждения отношений официального Минска с Западом ряд западных банков и международных финансовых организаций отказались от сотрудничества с правительством Белоруссии или существенно сократили уровень участия в совместных проектах. Александр Лукашенко попытался компенсировать финансовые потоки с Запада китайскими «связанными кредитами», которые увеличили госдолг постсоветской республики, не решив в полной мере ключевых задач.

Основным инвестором в белорусскую экономику по-прежнему является Россия (более половины от общего объёма зарубежных инвестиций). С начала года приток иностранных инвестиций в Белоруссию резко упал. Кризис в Белоруссии длится третий год.